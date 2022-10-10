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pixabay.com Сегодня, 16:20
286
Фото: pixabay.com

Российские врачи могут работать в казахстанских больницах

Российские медработники, приехавшие в Казахстан после объявления в России частичной мобилизации, смогут трудоустроиться в нашей стране. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният в Астане в кулуарах правительственного часа в мажилисе парламента, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы минздрава, для трудоустройства в отечественные больницы и клиники российским медикам достаточно иметь диплом об окончании вуза и свидетельство о прохождении сертификации в Казахстане. 

"Те российские медики, которые захотят работать здесь, в Казахстане, как трудовые мигранты, в рамках законодательства ЕАЭС могут устраиваться врачами в наши медицинские организации при соблюдении того, что мы должны признать их дипломы, и они должны пройти сертификацию", - сказала Ажар Гиният.

Напомним, на прошлой неделе министр просвещения Асхат Аймагамбетов заявил, что российские учителя пока не смогут работать в казахстанских школах из-за отсутствия вакансий.

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#врачи #трудоустройство #Минздрав #россияне
Журналист
Сегодня, 16:20
286
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