Где и когда зажгут главную ёлку страны

Фото: inform.kz

В преддверии Нового года в Астане установят главный символ праздника – новогоднюю ель, передаёт BaigeNews.kz.

Традиционный символ праздника будет располагаться на территории выставки ЭКСПО. Церемония зажжения 25-метрового символа Нового года состоится 18 декабря в 18:00 около монумента 25-летия Независимости.

Полюбоваться главной ёлкой страны 2022-2023 и сделать красивые фото, как и в предыдущие годы, смогут все желающие. При этом, подчеркнули организаторы, следует тепло одеться.