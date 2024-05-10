Где и что бы не случилось, АНК всегда рядом – Рустам Кайрыев

Ассамблея народа Казахстана оказала и продолжает оказывать активную и неоценимую помощь пострадавшим от паводков. Организация поставила гуманитарную помощь объёмом 1500 тонн на сумму более 770 млн тенге.

Все направления работы АНК обществу зачастую невидимы, хотя они охватывают множество социальных проблем. О том, почему Ассамблея – это не просто организация, которая помогает сохранить и развивать культуры этносов, мы поговорили с членом АНК, председателем Союза уйгурской молодёжи Казахстана Рустамом Кайрыевым.

- Рустам, расскажите, как получилось, что вы оказались в АНК? Что для вас важно в этой работе?

- С АНК я работаю уже 13 лет, членом АНК являюсь десять лет. Изначально как молодого активного представителя и организатора меня пригласили в молодёжное крыло Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, это Союз уйгурской молодёжи Казахстана. Тогда я провёл мероприятие этнического направления, в котором приняло участие более пяти тысяч человек. Активно работая в молодёжной организации, позже я возглавил её. Намечалась сессия Ассамблеи народа Казахстана, на которую я был приглашён как гость. И знаете, увидев там большое количество представителей этносов, которые дружно работают, продвигая Казахстан, я просто влюбился в эту атмосферу, я захотел стать частью этого доброго и полезного для нашей страны дела. Тогда я поставил для себя цель стать членом Ассамблеи народа Казахстана и вносить свой вклад.

Что для меня важно в этой работе? Беречь свой дом от напастей, это я говорю о своей республике, которая является для меня Родиной. Мир так хрупок, единство в нём ещё тоньше, но единство Казахстана – это главное богатство нашей страны. И я не хочу, чтобы моя страна стала морально бедной. Поэтому делами АНК я занимаюсь ежедневно! Ассамблея – это не просто организация, которая помогает сохранить и развивать культуры этносов. Кто так думает, тот не знает, чем занимается эта организация, она выполняет большие общегосударственные задачи.

- Какую работу, невидимую для общества, по решению современных проблем и задач помогает проводить АНК?

- Хороший вопрос! Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, развивает институт укрепления семьи, борется с разводами и бытовым насилием, активно практикует для всех желающих граждан медиацию, тоже очень важный инструмент в работе АНК. Проводит экологические акции, разнообразные мероприятия по личному росту казахстанцев. При АНК действуют разные общественные институты, это Совет медиации, Совет аксакалов, Совет матерей, "Ассамблея жастары", Клуб журналистов и другие. Каждый из этих общественных институтов представлен во всех регионах Казахстана, и каждый ведёт активную работу в своём направлении.

По факту АНК также является одной из передовых организаций в благотворительной деятельности. Где бы и что не случилось, АНК всегда рядом и одна из первых, а зачастую самая первая реагирует масштабной помощью. Взять в пример последние неблагоприятные события в Казахстане, это паводки. Члены Ассамблеи и этнокультурных объединений быстро объединились в рамках акции "Жүректен жүрекке" и оказали помощь одними из первых. Это довольно большие цифры, более 1500 тонн на сумму более 770 млн тенге. Сейчас реализуется второй этап акции, где АНК участвует в ликвидации последствий паводков.

Интересные инициативы реализует "Ассамблея жастары", имея такие направления работы, как социальная поддержка молодёжи, повышение уровня образования и помощь в трудоустройстве, в изучении государственного языка, сохранение историко-культурного наследия, защита экологии и окружающей среды, военно-патриотическое воспитание, развитие медиапроектов и повышение медиаграмотности.

- Президент страны на сессии АНК в апреле 2024 года заявил о необходимости усиления взаимодействия АНК с госорганами, Парламентом и маслихатами. Как вы считаете, какие первоочередные задачи, проблемы нужно совместно решать АНК, госорганам и депутатам? Какое у вас видение?

- Как на республиканском уровне, так и на региональном АНК тесно взаимодействует с госорганами. Члены АНК представлены и в обеих палатах Парламента, и в маслихатах, взаимодействуют с министерствами и акиматами, все понимают важную роль Ассамблеи в жизнедеятельности Казахстана. В первоначальных задачах между нашим сотрудничеством всегда было, есть и останется укрепление общественного и межэтнического согласия, вовлечённость каждого гражданина во все социальные, культурные и политические процессы республики. Роль каждого гражданина в этом важна, и каждый гражданин это должен понимать, и над этим постоянно надо работать всем государственным структурам и общественным институтам.

Огромную роль играет АНК в развитии государственного языка, имеет массу интересных и современных проектов, которые поддерживаются госорганами. Как сильный общественный институт Ассамблея взаимодействует в таких направлениях как борьба общества с разными пороками, которые становятся болезнью общества, по борьбе с загрязнением экологии, по укреплению всех нравственных и семейных ценностей казахстанцев. В этих направлениях, как показывает статистика, сегодня требуется укрепление работы и ещё большее взаимодействие с госорганами.

Как я и говорил выше, АНК сегодня не просто представляет этносы Казахстана, АНК вовлекает каждого гражданина в реализацию общегосударственных задач. И члены Ассамблеи реализуют много важных проектов в этих направлениях, содействие госорганов в этих направлениях очень важно. Это взаимодействие мы укрепляем.

- Рустам, президент страны призвал АНК участвовать в борьбе с пятью социальными пороками современного общества – лудоманией, насилием, наркоманией, вандализмом, расточительностью. Как вы считаете, каковы первопричины усиления этих проблем в обществе и как с ними бороться?

- Некоторые из перечисленных вами социальных пороков превращаются в угрозу нашей национальной безопасности, особенно лудомания, наркомания и насилие. Меня как активного гражданина беспокоят такие заголовки, как "Каждый пятый молодой казахстанец страдает лудоманией" или "Синтетика" в молодёжной среде". Структуры АНК проводят много работы в этих направлениях. Мы также участвуем в исследованиях, в общественных и даже парламентских слушаниях по разработке методов борьбы с этими недугами, проводим опросы и исследования. Совет аксакалов, Совет матерей, "Ассамблея жастары" – эти структуры АНК активные участники борьбы с этими социальными пороками, постоянно проводят профилактическую работу с молодёжью, ограждая от наркотиков и лудомании, помогают семьям, где присутствует бытовое насилие, вовремя прекратить и сохранить семью. В целом во всей этой борьбе, как показывает проведённый нами анализ, учитывая наш личный контакт с пострадавшими от данных пороков, нужен комплексный подход, и мы даём своем видение. Чаще мы как общественный институт реализуем методы борьбы на опережение, предотвращение на начальном этапе. В общем беспокоимся, как и все остальные, а также боремся.

- Спасибо Вам за интервью.

Фото: из личного архива Рустама Кайрыева