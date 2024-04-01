Газозаправку в зоне тектонического разлома хотели построить в Алматы

Алматинской транспортной прокуратурой по результатам анализа соблюдения земельного законодательства и законодательства обархитектурной, градостроительной и строительной деятельности выявлены существенные нарушения при предоставлении земельного участка под возведение автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

"В частности, уполномоченным органом в нарушение действующих норм передан неделимый земельный участок, расположенный в зоне тектонического разлома с проходящими под ним канализационными трубами, под газозаправку для автобусного парка мегаполиса. Тем самым, ответственными должностными лицами создана опасность и угроза для возникновения чрезвычайной ситуаций техногенного характера", - говорится в сообщении.

Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности, принимаются меры по возврату данного земельного участка на баланс акимата г.Алматы.