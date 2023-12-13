Гаагский суд намерен расследовать военные преступления в Израиле и Газе

Евросоюз надеется, что военные преступления, совершенные в Израиле и Газе, будут преследоваться в Гааге. Главная роль в этом должен сыграть Международный уголовный суд (МУС) и его прокурор Карим Хан, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Euronews.

В 2021 году МУС постановил, что его уголовная юрисдикция распространяется на палестинские территории Газы, Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, и начал официальное расследование по фактам массового насилия в регионе с 2014 года. Это дает Хану мандат на расследование военных преступлений, совершенных как в Палестине, так и палестинцами, включая атаку ХАМАС против Израиля 7 октября и военный ответ Израиля в Газе. Прокурор обязался в полной мере использовать силу закона, чтобы восстановить справедливость в отношении как израильских, так и палестинских жертв.

Но это расследование может столкнуться с рядом трудностей.

Израиль не является государством-участником суда. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху называет расследование убийств палестинцев "чистым антисемитизмом". США также отвергают легитимность МУС.

Позиция Европейского союза неоднозначна, из-за разных мнений стран блока по израильско-палестинскому конфликту. Прежде всего, у стран разные взгляды на палестинскую государственность. Пять стран - Австрия, Чехия, Германия, Венгрия и Литва - отвергли юрисдикцию МУС в отношении Палестины, ссылаясь на отсутствие палестинской государственности и опасения по поводу политизации суда.

Ключевой вопрос в том, что сможет ли он Хан получить доступ в Израиль и Газу. Европейские страны могли бы высказаться в пользу предоставления прокурору такого доступа.

Бельгия выделила 5 млн евро на расследование судом конфликта между Израилем и ХАМАС, чтобы активизировать усилия по восстановлению справедливости.

США не являются государством-участником МУС, и они давно отвергают расширенную юрисдикцию суда. В начале года администрация Байдена согласилась помочь прокурору в его украинском расследовании. Но после этого Белый дом отстранился от такой работы и подчеркнул свою готовность оказать поддержку лишь в определенных контекстах.

Великобритания несмотря на то, что является членом суда, с 2021 года выступает против юрисдикции МУС над Палестиной.

Напротив, некоторые страны Глобального Юга, такие как Бангладеш, Боливия, Коморские острова, Джибути и Южная Африка передали ситуацию с Палестиной на рассмотрение прокурора.