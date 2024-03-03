На продажу выставлена дверь, на которой спаслась героиня "Титаника"

Реквизит из культового фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" продадут на аукционе Heritage Auctions в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Так, импровизированный плот, на котором спаслась главная героиня Роуз, выставлен на продажу по стартовой цене 32 000 фунтов стерлингов (40 000 долларов).

Принято считать, что опора была дверью. На самом деле это часть богато украшенной дверной коробки.

"Этот реквизит с замысловатой резьбой, созданный на основе самого известного целого куска обломков, спасённых от трагедии 1912 года, поразительно напоминает панель в стиле Людовика XV, находящуюся в Морском музее в Галифаксе, Новая Шотландия", – говорится на сайте аукциониста.

На аукцион выставлены также штурвал корабля, платье Роуз и оранжевые спасательные круги.