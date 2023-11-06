Игроков "Ордабасы" поощрили дополнительными наградами за победу в чемпионате Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На торжественной церемонии награждения в Шымкенте футболистам "Ордабасы" вручили "Золотые мячи".

"Лео Месси, извини меня. Ты не заслужил", — подписал фото с "Золотым мячом" узбекистанский полузащитник Шохбоз Умаров.

По итогам Казахстанской премьер-лиги-2023 "Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана. Также шымкентский клуб мог завоевать еще один трофей, но в финале Кубка Казахстана проиграл костанайскому "Тоболу" — 0:1.

Что касается призёров национального первенства, то серебряные медали завоевала "Астана", а на третьем месте финишировал "Актобе".

30 октября прошла церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду "Золотой мяч" получил нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси. Этот приз стал для аргентинца восьмым по счёту в карьере. Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем Месси.