Фура с прицепом опрокинулась на трассе в Мангистау
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ДТП с участием грузовика произошло 15 октября на участке автодороги Жетыбай-Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
На кадрах видно, что из прицепа опрокинувшейся фуры выпали коробки. Информации о пострадавших пока нет.
15 октября в Карагандинской области столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и автобус Neoplan. В результате ДТП два пассажира Hyundai Sonata скончались на месте происшествия.
14 октября в результате столкновения автомобиля "Ауди-100" с грузовиком ГАЗ САЗ в Коксуском районе области Жетысу пострадали девять человек.
По данным МВД Казахстана, высокий уровень аварийности сохраняется в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Жетысу. На эти регионы приходится почти половина всех ДТП в стране, а также травмированных и погибших.
Одна из основных причин ДТП – состояние дорог и инфраструктуры. По статистике на населённые пункты приходится 73% аварий. При этом четверть смертельных случаев связаны с наездами на пешеходов.
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