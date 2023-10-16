Фура с прицепом опрокинулась на трассе в Мангистау

ДТП с участием грузовика произошло 15 октября на участке автодороги Жетыбай-Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На кадрах видно, что из прицепа опрокинувшейся фуры выпали коробки. Информации о пострадавших пока нет.

15 октября в Карагандинской области столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и автобус Neoplan. В результате ДТП два пассажира Hyundai Sonata скончались на месте происшествия.

14 октября в результате столкновения автомобиля "Ауди-100" с грузовиком ГАЗ САЗ в Коксуском районе области Жетысу пострадали девять человек.

По данным МВД Казахстана, высокий уровень аварийности сохраняется в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Жетысу. На эти регионы приходится почти половина всех ДТП в стране, а также травмированных и погибших.

Одна из основных причин ДТП – состояние дорог и инфраструктуры. По статистике на населённые пункты приходится 73% аварий. При этом четверть смертельных случаев связаны с наездами на пешеходов.