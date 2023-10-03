ДТП со смертельным исходом. В МВД назвали анти-лидеров среди регионов Казахстана

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на заседании правительства рассказал, где в Казахстане чаще всего происходят аварии на дорогах, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев сообщил, что в 2023 году снизились показатели аварийности, ДТП – на 13%, травмированных – на 16%, а также погибших людей.

По его словам, сохранена жизнь и здоровье почти двух тысяч граждан.

"Однако несмотря на общую положительную тенденцию в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Жетысу сохраняется высокий уровень аварийности. На эти регионы приходится почти половина всех ДТП в стране, травмированных и погибших. Одна из основных причин – состояние дорог и инфраструктуры. По статистике на населенные пункты приходится 73% ДТП. При этом, четверть смертельных случаев связаны с наездами на пешеходов", - сказал он.

Наибольшая доля приходится, по данным вице-министра, на:

- Алматы (812 ДТП или 27% от общего числа ДТП);

- Астану (202 ДТП или 7%);

- Алматинскую (306 ДТП или 10%);

- Туркестанскую (186 ДТП или 6%);

- Жамбылскую (185 ДТП или 6%);

- Мангистаускую области (132 ДТП или 4%).

"Сложная обстановка на загородных трассах. На них приходится большинство тяжких ДТП, 50% – летальных случаев", - отметил Марат Кожаев.

Еще выше этот уровень, по данным МВД, в следующих регионах:

- Акмолинской (72%);

- Актюбинской (69%);

- Алматинской (68%);

- Атырауской (64%);

- Жамбылской (63%);

- Северо-Казахстанской областях (61%);

- и Жетысу (60%).