ДТП со смертельным исходом. В МВД назвали анти-лидеров среди регионов Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на заседании правительства рассказал, где в Казахстане чаще всего происходят аварии на дорогах, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев сообщил, что в 2023 году снизились показатели аварийности, ДТП – на 13%, травмированных – на 16%, а также погибших людей.
По его словам, сохранена жизнь и здоровье почти двух тысяч граждан.
"Однако несмотря на общую положительную тенденцию в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Жетысу сохраняется высокий уровень аварийности. На эти регионы приходится почти половина всех ДТП в стране, травмированных и погибших. Одна из основных причин – состояние дорог и инфраструктуры. По статистике на населенные пункты приходится 73% ДТП. При этом, четверть смертельных случаев связаны с наездами на пешеходов", - сказал он.
Наибольшая доля приходится, по данным вице-министра, на:
- Алматы (812 ДТП или 27% от общего числа ДТП);
- Астану (202 ДТП или 7%);
- Алматинскую (306 ДТП или 10%);
- Туркестанскую (186 ДТП или 6%);
- Жамбылскую (185 ДТП или 6%);
- Мангистаускую области (132 ДТП или 4%).
"Сложная обстановка на загородных трассах. На них приходится большинство тяжких ДТП, 50% – летальных случаев", - отметил Марат Кожаев.
Еще выше этот уровень, по данным МВД, в следующих регионах:
- Акмолинской (72%);
- Актюбинской (69%);
- Алматинской (68%);
- Атырауской (64%);
- Жамбылской (63%);
- Северо-Казахстанской областях (61%);
- и Жетысу (60%).
Самое читаемое
- Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным
- Придётся затянуть пояса: какими будут цены на хлеб, сахар и мясо в Казахстане
- Департамент юстиции ВКО незаконно препятствовал развитию инвестиционного проекта
- Мать заявила об изнасиловании сына-первоклассника в элитной школе Алматы
- Изнасилование первоклассника в Алматы: в Минпросвещения сделали заявление