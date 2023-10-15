Два человека погибли в жутком ДТП с автобусом в Карагандинской области
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
94Фото: скриншот с видео
Авария произошла 15 октября на дороге Караганда-Молодёжный, в двух километрах от села Казахстан. Жертвами ДТП стали два человека, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Telegram-канал МВД РК, столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и автобус Neoplan.
"В результате ДТП два пассажира автомашины Hyundai Sonata скончались на месте происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы", — сообщил начальник отдела полиции Осакаровского района Азиз Жумагазиев.
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