  • 15 Октября, 19:01
  • BAIGENEWS

Два человека погибли в жутком ДТП с автобусом в Карагандинской области

Сегодня, 18:38
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
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Фото: скриншот с видео

Авария произошла 15 октября на дороге Караганда-Молодёжный, в двух километрах от села  Казахстан. Жертвами ДТП стали два человека, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал МВД РК, столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и автобус Neoplan. 

"В результате ДТП два пассажира автомашины Hyundai Sonata скончались на месте происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы", — сообщил начальник отдела полиции Осакаровского района Азиз Жумагазиев.

 

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