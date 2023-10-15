Два человека погибли в жутком ДТП с автобусом в Карагандинской области

Авария произошла 15 октября на дороге Караганда-Молодёжный, в двух километрах от села Казахстан. Жертвами ДТП стали два человека, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал МВД РК, столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и автобус Neoplan.