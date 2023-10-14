Четверо детей пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Жетысу

Девять человек пострадали в результате столкновения автомобиля "Ауди-100" с грузовиком ГАЗ САЗ в Коксуском районе области Жетысу. Среди пострадавших — четверо детей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции области, ДТП произошло 14 октября на трассе Балпык-би - Мамбет у села Енбекшиказак.

"В больницу с места происшествия доставили девять участников дорожной аварии, двое из которых (водители обеих автомашин) после медобследования направлены на амбулаторное лечение. Остальные семь продолжают находиться под наблюдением врачей. Среди них четверо несовершеннолетних, 2011, 2018, 2019, 2021 годов рождения", — говорится в сообщении департамента.

По факту ДТП начато досудебное расследование с назначением ряда экспертиз. Обе машины помещены на спецстоянку.