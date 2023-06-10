Фридайвер совершила погружение в память о жертвах землетрясения в Турции

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Обладательница мирового рекорда по фридайвингу Шахика Эрджюмен совершила погружение в знак памяти жертв разрушительных февральских землетрясений на юге и юго-востоке Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadolu.

Спортсменка оставила красные и белые гвоздики на дне и поверхности озера Ван на востоке Турции. Процесс был заснят на специальную подводную камеру.

В интервью изданию фридайвер рассказала, что у нее особое отношение к озеру Ван.

По её словам, этом связано с тем, что 10 лет назад она побила здесь мировой рекорд по дайвингу.

"Нашей стране пришлось пережить очень непростые дни во время землетрясений в Кахраманмараше, она столкнулась с огромными испытаниями. Мы потеряли многих наших соотечественников в результате стихийного бедствия. Сегодняшней акцией я хотела почтить их память. Цветы в озере были оставлены в честь наших погибших соотечественников", — рассказала она.

Эрджюмен пообещала, что если ей удастся побить новый мировой рекорд, то он также будет посвящен памяти жертв землетрясения.