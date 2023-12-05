Фото и видео в оригинальном качестве можно отправлять в WhatsApp
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В новой версии WhatsApp для iPhone появилась возможность отправлять медиафайлы в исходном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Нововведение было замечено в версии WhatsApp для iOS под номером 23.24.73. Благодаря новой функции пользователи смогут отправлять фото и видео файлы без потери качества. Вложения должны отправляться в качестве документа, как это реализовано в Telegram. Отмечается, что объём отсылаемых файлов ограничен 2 ГБ.
Вместе с тем, обновление 23.24.73 добавляет в WhatsApp на iPhone возможность принимать участие в голосовых чатах в групповых переписках и реагировать на статусы пользователей с помощью собственного 3D-аватара. Пользователям доступны шесть видов реакций. Также были переработаны уведомления о текущих, завершённых и пропущенных звонках.
Обновление станет доступно для всех пользователей WhatsApp на iOS в ближайшем времени. При этом для Android данная функция пока ещё находится на этапе тестирования.
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