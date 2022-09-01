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akorda.kz Сегодня, 11:25
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Фото: akorda.kz

Фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента сообщил об изменениях в работе фонда "Самрук-Казына", передает Baigenews.kz.

"Фонд "Самрук-Казына" трансформируется в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики.

Другие активы и акции Фонда будут приватизированы, в том числе через механизм "Народное IPO"," — сообщил Президент в своём Послании народу Казахстана первого сентября.

В качестве соинвестора "Самрук-Казына" будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами. Такие проекты будут определяться Президентом. 

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#послание народу #Токаев
Сегодня, 11:25
113
Зарина Козова Журналист

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