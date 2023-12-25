Фонд "Халык" поддерживает международный турнир по карате в Алматы и продолжает развивать спорт

В минувшие выходные Алматы превратился в эпицентр восточных видов единоборств, став местом проведения крупного международного турнира по всем стилям карате, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В соревнованиях приняли участие более 700 детей в возрасте от 5 до 17 лет из 7 разных стран, включая Казахстан, Украину, Узбекистан, Иран, Кыргызстан, Азербайджан и Таджикистан. Победители и призеры были отмечены памятными кубками и медалями всех возрастных групп, а тренерам были вручены заслуженные подарки.

Организатором этого события выступило Республиканское общественное объединение "Казахстанская Федерация карате всех стилей" при поддержке благотворительного фонда "Халык".

Директор филиала фонда "Халык" по Алматинской области, Галымбек Жаксылыков, подчеркнул важность воспитания детей через поощрение здорового образа жизни, терпимости, дисциплины и целеустремленности.

"Поддержка детского спорта имеет особое значение, так как первые шаги наших детей сегодня могут превратиться в великие победы завтра. Это не только способ поощрения физической активности, но и подготовка нового поколения к представлению Казахстана на мировой арене", - отметил Галымбек Жаксылыков.

Исполнительный директор Казахстанской федерации всероссийского карате, Талгар Ахмадиев, выразил важность предоставления детям выбора в стиле карате и понимание их возможностей, отметив, что фонд "Халык" играет ключевую роль в поддержке соревнований и развитии спорта в регионе.

Спорт, образование, социальное направление - являются для фонда "Халык" основными сферами поддержки. К слову, осенью фонд уже поддержал около 100 детских футбольных команд из сельской местности в рамках проекта "Аул футбол", с этой организацией был подписан меморандум о сотрудничестве, что предполагает генеральное спонсорство. Детские команды получили необходимый инвентарь, форму и мячи. Не так давно, фонд поддержал обучение 20 сельских футбольных тренеров из 5 областей на категорию "D" по программе УЕФА. В следующем году планируется проведение областных турниров среди сельских команд, с итоговым финалом сборных команд областей в Алматы. Кроме того, в планах у "Халык" построить новый физкультурно-оздоровительныйскомплекса в Мангистауской области уже в 2024 году.