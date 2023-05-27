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Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг РК, являются сильные фискальный и внешний балансы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам.
В отчете агентства отмечается, что значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования и поддерживают экономическую стабильность страны.
Аналитики ожидают, что профицит текущего счета будет поддерживаться до 2024 года после значительного улучшения до 3,4 процента, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. Согласно их мнению, это будет способствовать дальнейшему укреплению внешнего баланса Казахстана.
В целом, Fitch прогнозирует рост экономики РК до 4,5 процента в 2023 году и 4,8 процента в 2024 году.
Ранее Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный".
Между тем, в прошлом году аналитики прогнозировали рост экономики Казахстана на уровне 3,6 процента в 2022 году и в среднем около 4 процентов до 2025 года.
Казахстанские экономисты пояснили, что это чисто техническая оценка. У всех кредитных рейтингов есть три прогноза: позитивный, негативный и стабильный. Они означают, какие ближайшие рейтинговые действия могут быть по этому рейтингу. То есть стабильный — это означает, что он останется таким же, позитивный — значит, в ближайшее время он может быть пересмотрен вверх, а негативный — что он может измениться вниз
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