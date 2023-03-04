Улучшился суверенный кредитный рейтинг Казахстана

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Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, стали сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость страны.

В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК).

Также аналитики отмечают проводимую Правительством эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса.

По мнению аналитиков агентства, устойчивый рост в ненефтяном секторе будет также поддерживаться принимаемыми мерами по привлечению иностранных инвестиций.

В целом, S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,1% в 2023 году и в среднем около 4 процента в 2023-2026 годах.

Напомним, год назад аналитики прогнозировали рост экономики Казахстана на уровне 3,6 процента в 2022 году и в среднем около 4 процентов до 2025 года.

Казахстанские экономисты пояснили, что это чисто техническая оценка. У всех кредитных рейтингов есть три прогноза: позитивный, негативный и стабильный. Они означают, какие ближайшие рейтинговые действия могут быть по этому рейтингу. То есть стабильный — это означает, что он останется таким же, позитивный — значит, в ближайшее время он может быть пересмотрен вверх, а негативный — что он может измениться вниз