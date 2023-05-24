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кадр из видео Сегодня, 10:16
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Сегодня, 10:16
108
Фото: кадр из видео

Финансовую пирамиду в криптовалюте MetaGo выявили в Жезказгане

Четверых жителей Жезказгана, Алматы и Астаны подозревают в организации финансовой пирамиды в Жезказгане. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организация работала под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo,  

"По предварительной информации, они вовлеки более 600 лиц и свыше 124 миллионов тенге денежных средств вкладчиков. Указанные лица были установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Иная информация разглашению не подлежит.

Ранее в Алматы организаторы финансовой пирамиды предлагали казахстанцам инвестировать в БАДы.

Видео: пресс-службы АФМ
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Сегодня, 10:16
108
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