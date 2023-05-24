Финансовую пирамиду в криптовалюте MetaGo выявили в Жезказгане

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Четверых жителей Жезказгана, Алматы и Астаны подозревают в организации финансовой пирамиды в Жезказгане. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организация работала под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo,

"По предварительной информации, они вовлеки более 600 лиц и свыше 124 миллионов тенге денежных средств вкладчиков. Указанные лица были установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Иная информация разглашению не подлежит.

Ранее в Алматы организаторы финансовой пирамиды предлагали казахстанцам инвестировать в БАДы.