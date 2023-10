Финал американской студенческой IT-олимпиады пройдет в Астане

Сегодня на IT-форуме Digital Bridge выступил исполнительный директор фонда ICPC Уильям Б. Паучер и Техаса (США). Он объявил о том, что в следующем году финал международной студенческой олимпиады по программированию пройдёт в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Университеты Казахстана участвуют в олимпиаде ICPC уже более 25 лет. Ваши команды мирового уровня регулярно проходят в мировой финал ICPC. 17 команд из казахстанских университетов будут соревноваться в двойном чемпионате в рамках мировых финалов 2023 года ICPC в Шарм-Эль-Шейхе в следующем месяце. Это рекорд по количеству. То есть таланты у вас есть", - сказал он.

Гость из Америки отметил, что Казахстан сейчас активно развивается и достойно представляет себя в цифровом мире.

"Это как никогда хорошее время для того, чтобы провести финалы ICPC в Астане. Потому что это соответствует миссии ICPC. Мы хотим дать дополнительные возможности молодёжи, стимулировать их к построению цифровых систем, которые будут работать на благо. Именно этим мы и займемся в Казахстане в рамках мирового финала в Астане в 2024 году", - сказал он.

Сегодня в столице Казахстана проходит Digital Bridge 2023 - крупнейший в Центральной Азии IT-форум. Его основной темой является обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The Right Balance.