Крупнейший в Центральной Азии IT-форум Digital Bridge 2023 пройдёт в Астане

12-13 октября в столице Казахстана состоится Digital Bridge 2023 - крупнейший в Центральной Азии IT-форум. Его основной темой станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The Right Balance.

Международный форум традиционно пройдёт с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, лидеров мировых компаний, лучших международных и отечественных экспертов сферы ІТ-инноваций, венчурных инвесторов со всего региона.

Ожидается, что Digital Bridge 2023 объединит на своей площадке 20 000+ участников, 300+ IT-компаний, 100+ инвесторов и бизнес-ангелов, 250+ спикеров и 100+ стартапов из 30+ стран мира.

Двухдневная программа форума включает масштабные мероприятия, такие как пленарное заседание с участием главы государства и встречи one-to-one с ним, 30+ панельных сессий с международными спикерами, подписание соглашений, мероприятия от Google for Startups.

На форуме состоится награждение лучших Digital Bridge Awards - международная премия, которая присуждается лучшим стартапам, инновационным проектам и предпринимателям. Также в рамках форум будет представлена Стартап Аллея, на которой 100 казахстанских и зарубежных технологических стартапов покажут свои инновационные решения.

Одним из уникальных событий будет съёмка реалити-шоу о стартапах "Meet the Drapers". В этом году впервые они ищут стартапы из Центральной Евразии, и четыре из них представят свои идеи Тиму Дрейперу, венчурному инвестору, за шанс выиграть инвестиции в размере миллиона долларов. Также в рамках форума состоится саммит партнёров Google for Startups, который соберёт участников из 15 стран.

Захватывающим событием форума, который уже пять лет подряд привлекает особое внимание IT-комьюнити и вызывает интерес у широкой публики, является Astana Hub Battle - самая масштабная битва лучших IT-стартапов. Победители будут награждаться в трёх номинациях - Best Social Impact, The Most Innovative, Exponential Growth. А призовой фонд увеличится до 125 тысяч долларов, из которых по 25 тысяч будет выделено на каждую номинацию.

Кроме того, традиционно пройдёт ряд выставок - корпораций, робототехники, IT-школ, VC, региональных IT-хабов и ярмарка вакансий от крупных IT-компаний.