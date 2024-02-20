Фиктивные услуги инватакси на 50 млн тенге оказал предприниматель в Уральске

В Уральске сотрудники надзорного органа выявили растрату более 50 миллионов тенге, выделенных из бюджета в рамках государственного социального заказа отделу занятости и социальных программ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

Как отметили в надзорном органе, факт растраты установили в ходе проверки услуг инватакси.

"Поставщиком, оказывающим услуги по перевозке лиц с инвалидностью, предоставлялись фиктивные акты оказанных услуг путем завышения количества часов и числа услугополучателей, тем самым приводя к необоснованной оплате бюджетных средств", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что материал зарегистрирован в книге учета информации прокуратуры и передан в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения по статье 189 части 2 пункта 1 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору).