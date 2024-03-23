FIG ALEM CUP: международный турнир по художественной гимнастике проходит в Астане

В Астане проходит международный турнир по художественной гимнастике в категории FIG, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На соревнования, вошедшие в мировой календарь, приехали спортсменки из Южной Кореи, Кыргызстана, Азербайджана и других стран.

"Требования к приёму соревнований Международной федерации художественной гимнастики высоки. Во-первых, спортивный комплекс должен иметь высоту, освещение, скамейки, вмещающие три тысячи человек, и несколько других показателей. Во-вторых, при проведении турнира такого уровня должно присутствовать не менее пяти стран. К сожалению, в последний момент Египет отказался приехать. В-третьих, только в нашей академии Alem есть электронное табло. Это также влияет на организацию соревнований на крупном уровне", - сказала руководитель Международной академии художественной гимнастики Асем Бакытжанкызы.

50 процентов судей представляют Казахстан. Остальные приехали из Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Азербайджана и других стран, чтобы не было конфликта интересов.

В международном турнире, который проходит 22-24 марта, принимают участие более 150 спортсменов.