Фейковая информация о снятии пенсионных накоплений распространяется в Казнете

Единый накопительный пенсионный фонд предупредил казахстанцев о распространении фейковой информации о снятии пенсионных накоплений, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях распространяется информация о возможности изъятия пенсионных накоплений без учЁта порога минимальной достаточности. ЕНПФ предупреждает, что данная информация является фейковой и настоятельно рекомендует игнорировать данные сообщения.

Пенсионные накопления нельзя использовать независимо от порога минимальной достаточности.

"Согласно законодательству, воспользоваться досрочно своими пенсионными накоплениями на жилье и лечение могут только состоявшиеся пенсионеры, граждане, которые приобрели пенсионный аннуитет и граждане, которые в настоящее время работают и имеют на пенсионном счете средства свыше порога минимальной достаточности", - говорится в сообщении ЕНПФ.