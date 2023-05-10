Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Фейковая информация о снятии пенсионных накоплений распространяется в Казнете
Фейковая информация о снятии пенсионных накоплений распространяется в Казнете Сегодня, 15:29
81
Сегодня, 15:29
81

Фейковая информация о снятии пенсионных накоплений распространяется в Казнете

Единый накопительный пенсионный фонд предупредил казахстанцев о распространении фейковой информации о снятии пенсионных накоплений, передаёт BaigeNews.kz

В социальных сетях распространяется информация о возможности изъятия пенсионных накоплений без учЁта порога минимальной достаточности. ЕНПФ предупреждает, что данная информация является фейковой и настоятельно рекомендует игнорировать данные сообщения.

Пенсионные накопления нельзя использовать независимо от порога минимальной достаточности.

"Согласно законодательству, воспользоваться досрочно своими пенсионными накоплениями на жилье и лечение могут только состоявшиеся пенсионеры, граждане, которые приобрели пенсионный аннуитет и граждане, которые в настоящее время работают и имеют на пенсионном счете средства свыше порога минимальной достаточности", - говорится в сообщении ЕНПФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:29
81
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх