Фейк о взрыве на ТЭЦ распространяют в Астане

Жители столицы сообщают о пугающих WhatsApp-рассылках, где говорится якобы о взрыве на ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

Информация появилилась на фоне внезапного отлючения электричества в нескольких районах на правом берегу в столице.

В пресс-службе Минэнерго опровергли эту информацию.

"Никакого взрыва нет. Это фейк", — заявили в Минэнерго.

Напомним, несколько районов столицы внезапно остались без электричества. Также жители Астаны жалуются на отсутствие водоснабжения и интернета. На дорогах не работают светофоры, в результате образовались огромные пробки.

В Минэнерго пояснили, что причиной стало короткое замыкание на ТЭЦ 2, а в "Астана-РЭК" обещали устранить аварию в течение получаса