Фейк о взрыве на ТЭЦ распространяют в Астане
Вчера, 22:51
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Вчера, 22:51Вчера, 22:51
497Фото: WhatsApp-рассылка-фейк
Жители столицы сообщают о пугающих WhatsApp-рассылках, где говорится якобы о взрыве на ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.
Информация появилилась на фоне внезапного отлючения электричества в нескольких районах на правом берегу в столице.
В пресс-службе Минэнерго опровергли эту информацию.
"Никакого взрыва нет. Это фейк", — заявили в Минэнерго.
Напомним, несколько районов столицы внезапно остались без электричества. Также жители Астаны жалуются на отсутствие водоснабжения и интернета. На дорогах не работают светофоры, в результате образовались огромные пробки.
В Минэнерго пояснили, что причиной стало короткое замыкание на ТЭЦ 2, а в "Астана-РЭК" обещали устранить аварию в течение получаса
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