Отключение электричества в Астане объяснили в Минэнерго
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В Министерстве энергетики РК объяснили причину отключения электроэнергии на правом берегу столицы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, короткое замыкание на ТЭЦ 2 привело к отключению электричества.
"В 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ, причину выясняем. Под ограничением подстанции Астана-РЭК: ПС Астана, ПС Городская, Центральня ПС Промзона, ВПР, Степная, ЧЛЗ, ПНФ", — говорится в сообщении Минэнерго.
Уточняется, что подстанции, запитаные от АТЭЦ-2, сейчас находятся в режиме ограничении электроснабжения.
В столичном акимате пояснили, что коммунальные службы в данный момент работают над устранением аварии.
"Электроэнергию восстановят предположительно в течение 30 минут. Просим отнестись с пониманием к проводимым работам", — сообщили в акимате.
Напомним, несколько районов столицы внезапно остались без электричества. Также жители Астаны жалуются на отсутствие водоснабжения и интернета. На дорогах не работают светофоры, в результате образовались огромные пробки.
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