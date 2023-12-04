Фестиваль казахстанского кино прошёл в Париже

Посольство Казахстана во Франции провело пятый Фестиваль казахстанского кино, ставший ярким завершением культурного сезона "Казахстанская осень во Франции", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Кинофестиваль посетили более 200 зрителей, в том числе руководство Международного фестиваля азиатского кино в Везуле (Франция) Жан-Марк и Мартин Тируан, а также знаменитый французский актер Сами Насери.

Почётным гостем фестиваля стала заслуженная артистка Республики Казахстан Меруерт Утекешева - исполнительница главной роли в фильме "Кыз Жибек", который первым показали французскому зрителю на фестивале. Он достойно представил культуру, традиции и обычаи казахского народа.

Также гости посмотрели романтическую драму "Слепая любовь", снятую по сценарию заслуженного мастера спорта РК Дениса Тена, а также фильм "Досмукасан" об истории одноименного легендарного казахского вокально-инструментального ансамбля.

Французские гости отметили активное развитие казахстанского кинематографа, рост его авторитета и международное признание, а также пожелали дальнейших успехов фестивалю.

В рамках фестиваля также была организована бизнес-площадка с участием профессионалов кино Казахстана и Франции, а также проведены деловые встречи между киношколами двух стран.