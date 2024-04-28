Фехтовальщица Айгерим Сарыбай завоевала путёвку на Олимпиаду-2024
Сегодня, 21:47
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Сегодня, 21:47Сегодня, 21:47
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Фуджейра (ОАЭ) в эти дни принимает азиатский квалификационный турнир по фехтованию. Казахстан на нем отметился олимпийской квотой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
Её автором стала Айгерим Сарыбай, успешно выступившая в фехтовании на сабле.
В финале турнира ей противостояла Винг Киу Чу из Гонконга. Матч завершился со счетом 15-13 в пользу Сарыбай, которая в итоге пробилась на ОИ-2024.
Добавим, что обладателями квоты на ОИ могли стать только победители данного отбора.
Ранее на Олимпиаду-2024 пробилась мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге, которая также сможет выставить трех спортсменов в индивидуальном зачете.
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