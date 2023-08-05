Фехтовальщики завоевали для Казахстана ещё одну медаль Универсиады-2023

Саблисты из Казахстана выиграли медаль на Универсиаде-2023, которая в эти дни проходит в китайском городе Чэнду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Мужская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в командном первенстве на сабле. В составе казахстанской команды выступили Жанат Набиев, Назарбай Саттархан и Артем Саркисян. "Серебро" выиграла сборная Южной Кореи, а чемпионами соревнований стали спортсмены из Италии.

Отметим, что ранее серебряную медаль в гимнастике в упражнении на коне выиграл казахстанец Нариман Курбанов.

Всего в активе сборной страны на Универсиаде-2023 17 медалей: одно "золото", семь серебряных наград и девять бронзовых. Универсиада-2023 завершится 8 августа.