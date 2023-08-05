Казахстан завоевал 15-ю и 16-ю медали Универсиады-2023 в Чэнду

15-ю по счёту медаль Универсиады-2023 в Китае Казахстану принёс гимнаст Милад Карими, а его коллега Нариман Курбанов завоевал 16-ю медаль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport.kz.

Милад Карими стал обладателем серебряной награды в мужских вольных упражнениях по спортивной гимнастике. За свое выступление Милад заработал 14.300 баллов, уступив лишь японцу Кае Кадзуме (14.333) и опередив южнокорейца Рю Сонхёна (13.900).

Нариман Курбанов занял второе место в мужских соревнованиях по спортивной гимнастике на коне с результатом 15.266. "Золото" завоевал Ли Чин-кай из Китайского Тайбэя (15.500), третьим стал его соотечественник Шяо Ю Цзян (14.933).

Ранее мужская сборная по таэквондо в составе Абдурахмона Марипова, Бейбарыса Каблана, Бексултана Мусахана и Шамсата Дуйсенова стала обладателем "бронзы" в командных соревнованиях.

Всего в активе сборной страны на Универсиаде-2023 16 медалей: одно "золото", семь серебряных наград и восемь бронзовых. Универсиада-2023 завершится 8 августа.