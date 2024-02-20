Фальшивые доллары продавал казахстанец в одном из кафе Шымкента

Поддельные доллары США пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента. Уголовное дело по данному факту расследовано Департаментом АФМ по городу Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

"Указанный гражданин задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США", - говорится в сообщении.

По данному факту проведено досудебное расследование, по результатам которого судом лицо признано виновным, он приговорен к 5-ти годам 6 месяцам лишения свободы.