Фальшивые доллары продавал казахстанец в одном из кафе Шымкента
Сегодня, 10:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:06Сегодня, 10:06
83Фото: Baigenews.kz
Поддельные доллары США пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента. Уголовное дело по данному факту расследовано Департаментом АФМ по городу Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
"Указанный гражданин задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США", - говорится в сообщении.
По данному факту проведено досудебное расследование, по результатам которого судом лицо признано виновным, он приговорен к 5-ти годам 6 месяцам лишения свободы.
Самое читаемое