Эвакуированным из Талдыколя жителям помогают медбригады
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Врачи оказывают помощь жителям, эвакуированным из села Талдыколь Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
В настоящее время помощь жителям оказывают две медицинские бригады. В состав каждой входят один врач, один фельдшер и одна медсестра.
По состоянию на 25 мая, 231 человек разместились в колледже АРЕС, 49 в общежитии №2 Атырауского университета имени Х.Досмухамедова, 768 жителей села Талдыколь переехали в дома своих родственников.
Напомним, накануне из-за повышения уровня воды в реке Жайык произошло подтопление подъездной дороги в населенный пункт. Оперативный штаб по ЧС принял решение о полной заблаговременной эвакуации жителей Талдыколя.
В селе насчитывается около 1200 жителей.
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