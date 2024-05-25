  • 25 Мая, 18:39
  • BAIGENEWS

Эвакуированным из Талдыколя жителям помогают медбригады

Сегодня, 17:19
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Оперативный штаб по ЧС Атырауской области Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
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Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Врачи оказывают помощь жителям, эвакуированным из села Талдыколь Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В настоящее время помощь жителям оказывают две медицинские бригады. В состав каждой входят один врач, один фельдшер и одна медсестра. 

По состоянию на  25 мая, 231 человек разместились в  колледже АРЕС, 49 в общежитии №2 Атырауского университета имени Х.Досмухамедова, 768  жителей села Талдыколь переехали в дома своих родственников.

Напомним, накануне из-за повышения уровня воды в реке Жайык произошло подтопление подъездной дороги в населенный пункт.  Оперативный штаб по ЧС принял решение о полной заблаговременной эвакуации жителей Талдыколя.

В селе насчитывается около 1200 жителей.

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