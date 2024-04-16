Организация Объединенных Наций выразила признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия, передает BaigeNews.kz.

В ООН заявили, что приветствуют принятие нового закона о криминализации домашнего насилия.

"Это шаг вперед на пути искоренения гендерного насилия", — считает постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на укрепление защиты прав женщин и детей.

Принятые поправки предусматривают совершенствование государственной семейной политики, ужесточение ответственности за нарушение прав женщин и детей, а также меры по профилактике насилия.

Сам по себе закон объемный, рассказал профессор права Муслим Хасенов. И если первый блок поправок направлен на пресечение насильственных правонарушений, то второй - на профилактику.

По информации МВД, в первые два месяца этого года в Казахстане зафиксировано свыше 15 тысяч преступлений, связанных с семейно-бытовым насилием.