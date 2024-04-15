Запрет на употребление алкоголя и ношение оружие: Как будут ограничивать агрессоров в Казахстане

Все это время с агрессорами в Казахстане боролись лишь беседами и постановкой на учёт по месту жительства. В крайнем случае их могли арестовать на 15 суток. Теперь же в стране принят новый закон. Как объясняют эксперты, абьюзерам грозит не только реальный срок, их ждёт и целый ряд ограничений. Более того, жертвам не нужно будет писать заявление, уголовное дело могут завести после появления записей избиения в социальных сетях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сам по себе закон объёмный, отмечает профессор права Муслим Хасенов. И если первый блок поправок направлен на пресечение насильственных правонарушений, то второй - на профилактику. Также он предусматривает создание соответствующей инфраструктуры для поддержки жертв бытового насилия.

"У закона две основные задачи. Работать на пресечение и на профилактику. Вы помните, была петиция, которая набрала около 150 тысяч подписей. Недавно тоже была, так скажем, акция "Закон Салтанат", когда в соцсетях были призывы - написать письмо в парламент в поддержку закона. То есть общество требовало криминализации", - говорит эксперт.

Криминализация, продолжает он, подразумевает возвращение в Уголовный кодекс тех статей, которые изначально "сидели" в нём. Речь про нанесение побоев и причинение лёгкого вреда здоровью. Так было вплоть до 2017 года, пока эти статьи не перевели в Административный кодекс.

"То есть у нас побои есть, когда неоднократно человеку наносят телесные повреждения, причиняющие боль, и есть причинение лёгкого вреда здоровью. Это более тяжёлые последствия, когда на несколько недель человек попадает в больницу или находится на больничном, то есть в состоянии временной нетрудоспособности. Он получает достаточно серьёзные увечья. Вот то, что мы называем лёгким вредом здоровью, на самом деле, не такой уж это и лёгкий вред. Если мы посмотрим методику, когда эксперты оценивают, а что, собственно, является лёгким вредом здоровью, то там мы можем увидеть – это и черепно-мозговая травма, и перелом рёбер или потеря от 4-6 зубов. Это очень серьёзные последствия для здоровья человека", - подчёркивает Муслим Хасенов, PhD по юриспруденции, ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Поэтому эксперты и недоумевали, когда несколько лет назад их декриминализировали и перевели в КоАП. Сами инициаторы считали, что это поможет оперативно реагировать на такие правонарушения, поскольку само досудебное расследование зачастую может затягиваться. А порой процесс забюрократизирован из-за участия в нём сразу нескольких сторон - прокуратуры и МВД. Кроме того, процесс строго регламентирован. Чего не скажешь об административном производстве.

"Они считали, что это ускорит процесс привлечения к ответственности, поможет оперативно реагировать. Но на практике к чему это привело? Это было большой ошибкой государства. Потому что, тем самым, обществу дали сигнал, мы уже не признаём за побоями и за лёгким вредом здоровью признаков общественной опасности. Чем отличается уголовная от административной ответственности? Самое главное отличие – это у административных правонарушений нет признака общественной опасности. А в Уголовном кодексе – есть", - продолжает профессор.

Другими словами, отмечает Муслим Хасенов, само государство тогда ослабило значимость человеческого здоровья. Во всем мире такие преступления уголовно наказуемы. Казахстан же всё это время был единственной страной на пространстве СНГ, где лёгкий вред здоровью наказывался в рамках административного производства.

"По сути мы восстановили социальную справедливость, сделав адекватным наказание. И самая большая проблема, которая возникла из-за декриминализации – это то, что агрессоры почувствовали свою безнаказанность. Какое было наказание? Если в первый раз совершает, было предупреждение, потом уже арест до 15 суток. Согласитесь, это неадекватное наказание, и на практике более половины всех дел прекращались в связи с примирением с потерпевшим. В чём специфика семейно-бытовых конфликтов – это то, что жертва находится под очень большим давлением, она в состоянии зависимости от агрессора, и естественно он во всех случаях заставлял забирать её заявление, идти на примирение, в итоге более половины дел прекращались", - подчеркивает профессор.

Получив новые побои, жертва, как правило, боялась идти дальше. А у агрессоров напротив развязывались руки и появлялось ощущение вседозволенности. Нередко, продолжает Муслим Хасенов, дебоширы позволяли себе наносить более тяжёлые удары, что влекло причинение тяжкого вреда здоровью, а порой вело и к более страшным последствиям – убийству.

"Очень много случаев, когда женщина неоднократно обращалась, потом дело прекращали и закрывали, в итоге её убили. То есть это как раз приводит к тому, что эскалация этого конфликта, критической массы ведут к безнаказанности. Это отразилось на статистике. Если посмотреть на данные, мы видим, что, начиная с 2018 года и до 2023 года у нас идёт постоянный рост по уголовным правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений. В среднем 57% составляют именно тяжкие и особо тяжкие. То есть это статистика очень наглядно показывает. Плюс рост побоев произошел с 2020 по 2023 годы. Рост и побоев и лёгкого вреда здоровью. К чему мы пришли? К тому, что насилие нас просто захлестнуло. Естественная реакция – разработка закона", - отмечает эксперт.

При этом закон должны были принять ещё несколько лет назад, напоминает Муслим Хасенов. Но нашлись противники, которые передергивали и искажали поправки. Например, про то, что якобы родителей будут лишать родительских прав за шлепок, а детей забирать из семьи. Важно, что теперь дела, связанные с семейно-бытовым насилием, переведены в публичное поле.

"То есть если даже сама жертва не напишет заявление, но соседи позвонят или сообщат, либо видеокамеры зафиксируют избиение, в соцсетях где-то опубликуют, то полиция обязана возбудить дело, независимо от наличия заявления от потерпевшей", - подчеркивает он.

Самих агрессоров предложено принудительно направлять на лечение. За ними будут следить и оказывать в течение определенного времени психологическую помощь.

К слову, в поддержку этого закона казахстанцы написали больше 5 тысяч обращений. Как отмечает сенатор Жанна Асанова, он охватывает 7 кодексов и 8 законов.

"В целом закон направлен на защиту прав женщин и обеспечение безопасности детей от любых форм насилия. То есть основная задача законопроекта усиление действующих норм, которые обеспечивают данные направления. Сразу хочу сказать, что это не какой-то отдельный закон, чтобы мы понимали, это усиление уже давно работающих, исторически действующих правовых норм", - отмечает парламентарий.

Депутат обращает внимание на то, что в Уголовном кодексе появились очень важные новеллы. Это целый ряд ограничений для агрессора. Речь про ситуации, когда жертвы не были защищены от преследования. Теперь обидчикам не только запретят приближаться к ним, но и им нельзя будет употреблять алкоголь, психотропные препараты, хранить оружие. Кроме того, они не смогут воздействовать на жертву через социальные сети или телефон.

По данным же МВД, только в первые два месяца этого года, в Казахстане зафиксировано свыше 15 тысяч преступлений, связанных с семейно-бытовым насилием. В отношении 18,5 тысяч агрессоров выписано защитное предписание.