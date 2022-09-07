"Это шаг к укреплению доверия между властью и обществом" — мажилисмен о досрочных выборах президента

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Депутат мажилиса Сауытбек Абдрахманов сделал акцент на объявленных в послании внеочередных выборах, подчеркнув, что открытое обнародование графика столь важных электоральных кампаний станет ещё одним шагом к укреплению доверия между властью и обществом и налаживанию партнёрских взаимоотношений между ними, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилисмен также выразил поддержку главе государства в инициативе ограничить срок президентского мандата до семи лет. По его мнению, это достаточный срок для реализации намеченных планов. Кроме того однолетнее президентство освобождает избранного на данный пост от вынужденной оглядки на рейтинг и мотивирует на решительность.

"В этот ответственный период отечественной истории мы должны поддержать Касым-Жомарта Токаева в его борьбе (идёт настоящая борьба, а не просто работа) по построению нового справедливого Казахстана", — сказал Сауытбек Абдрахманов.

Напомним, 1 сентября, выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить мандат президента одним семилетним сроком.