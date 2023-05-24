Это рекорд: пациента с 94% ожогов тела спасли врачи Алматы

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Мужчину после получения обширного ожога, когда обгорело 94 процента поверхности тела, доставили в Городскую клиническую больницу №4 Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Экстренно госпитализировали в отделение интенсивной терапии, врачи реаниматологи выхаживали Антона 20 дней. Он смог вернуться домой спустя 53 дня, на своих ногах.

"ЧП произошло 30 марта в моем автомобиле сел аккумулятор, и в тот момент, когда я прикуривал аккумулятор произошла вспышка, практически вся одежда на мне загорелась. Это были ужасные ожоги, приходилось терпеть сильную боль, операции. Почти два месяца врачи боролись за меня, а сегодня я буквально могу вернуться к нормальной жизни – я могу ходить, самостоятельно себя обслуживать", - рассказывает Антон.

Чуть более месяца он провел в профильном ожоговом отделении, ожоговые хирурги провели операцию: некрэктомию с одномоментной аутодермопластикой. Иными словами – удалили ожоговый струп и пересадили неповрежденную кожу.