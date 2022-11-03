"Это прямо-таки режет глаза". "Барысу" назвали его главную особенность в сезоне КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ "Барыс" — "Адмирал", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"В нынешнем чемпионате "Барыс" — чудовищно домашняя команда. Она и в прежние сезоны больше очков набирала в родном Казахстане, но на этот раз перекос прямо-таки режет глаза. Судите сами: нынешнее седьмое (на момент написания прогноза) место "Барыса" в Восточной конференции складывается из третьего места по домашним матчам и последнего — одиннадцатого, — по гостевым. Две крайности, которые в сумме дают средний результат.

"Адмирал" в этом плане противоположность "Барысу", но куда более вариант "лайт". То есть, определённый перекос в сторону гостевых матчей есть, но не слишком большой, и это вполне терпимо. То есть, в Казахстане дальневосточники шансы иметь будут, но там будет много других нюансов.

А вот статистика личных встреч нам мало чем может помочь. С момента появления на белом свете команды из Владивостока у "Барыса" небольшое преимущество по количеству побед. И ещё более скромное преимущество в десяти последних "междусобойчиках", сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в столице братского Казахстана — шесть на четыре.

То есть, надо брать за основу сегодняшние реалии, а сегодня "Барыс" особенно хорош дома. И забивает дома прилично. Поэтому прогнозирую достаточно весёлый матч с тоталом, превышающем 5,5. А два очка в итоге хозяева всё же наберут, но совсем необязательно в основное время", — считает эксперт.