"Барыс" назвали самой слабой командой КХЛ

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Известный хоккейный менеджер Раил Якупов, отвечая на вопрос "БИЗНЕС Online" о качестве хоккея в КХЛ, оценил уровень астанинского "Барыса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На вопрос, можно ли назвать качество хоккея в лиге сейчас высоким, эксперт ответил, что в КХЛ сейчас есть две слабые команды. Одна из них - казахстанский "Барыс".

"Мы видим множество красивых голов, сколько игр заканчивались с разницей в одну шайбу. Зрелищно играют даже прежние аутсайдеры, вроде "Адмирала". Половину своих очков они набрали в овертайме или по буллитам. Тамбиев собрал команду из хоккеистов уровня ВХЛ. А если бы клуб находился в центральной части страны, его результаты были бы ещё лучше. У них в календаре будет 10 матчей с "Амуром". Тот коллектив, который победит в дальневосточном противостоянии, имеет очень хорошие шансы попасть в плей-офф. А вот "Барыс" и "Сочи" на данный момент кажутся самыми слабыми командами чемпионата", - сказал Якупов.

Напомним, что команда Андрея Скабелки после пяти поражений кряду опустилась на восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.