Это очень хороший формат - Путин о Межрегиональном форуме

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшняя встреча в столице Казахстана предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Стратегическое партнёрство и союзнические отношения между нашими странами уверенно и успешно развиваются. Цифры об этом, конечно, ярко говорят. Мы только что приняли участие в пленарном заседании уже ХIХ Межрегионального форума. Это очень хороший формат. Люди напрямую между собой сотрудничают, работают, общаются, и это всегда приносит такой видимый, значимый результат. Уверен, что то же самое будет и на этот раз. Тем более, что выбрана очень важная тема. Продовольствие – это основа жизнедеятельности любого общества, любого государства. У нас очень хороший потенциал. У нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам на глобальных рынках. Вопрос в том, чтобы, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем. Послезавтра исполняется 10 лет со дня заключения базового Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он стал прочной основой для развития наших многоплановых дружеских отношений", – сказал Владимир Путин.

Российский лидер высоко оценил конструктивное взаимодействие двух государств на международной арене, тесную координацию в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН и ШОС, в которой с июля этого года Казахстан принял председательство. Он также подтвердил готовность к оказанию взаимной поддержки в рамках предстоящего в 2024 году председательства России в БРИКС и СНГ, а Казахстана – в ОДКБ.