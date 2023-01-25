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  • Это было требованием общества - Перуашев ответил, почему голосовал за отмену статуса "Елбасы"
elbasy.kz Сегодня, 20:50
279
Сегодня, 20:50
279
Фото: elbasy.kz

Это было требованием общества - Перуашев ответил, почему голосовал за отмену статуса "Елбасы"

Лидер партии "Акжол" Азат Перуашев высказался о лишении Нурсултана Назарбаева парламентом статуса "Первый президент - Елбасы", передаёт BaigeNews.kz.

"Моё мнение - это было требованием общества. И парламент как представитель общества... Понимаете, парламент - это не только законодательный, но и представительный орган. То есть он не только рассматривает и принимает законы, он ещё и представляет интересы своих избирателей. Поскольку в обществе такое требование зрело и открыто выражалось, то и парламент обязан его выполнять", - сказал Перуашев.

Напомним, 13го января на совместном заседании палат парламента депутаты в двух чтениях приняли законопроект об утрате Конституционного закона "О статусе первого Президента Республики Казахстан — Елбасы". 

Каких прав лишился и какие сохранил Назарбаев, можно прочитать здесь.

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#Назарбаев #Парламент РК #Елбасы
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:50
279
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