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t.me/ztb_qaz Сегодня, 19:00
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Фото: t.me/ztb_qaz

Ещё одно ДТП с участием автобуса произошло в Алматы

Ещё один автобус попал в ДТП в Алматы. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Авария случилась в 15:00 на проспекте Абая. 

"Автобус двигался по проспекту в западном направлении, при пристроении налево он совершил столкновение с машиной марки BMW, следовавшей в попутном направлении. Жертв и пострадавших нет. Оба транспортных средства получили механическое повреждение", - сообщил начальник Управления дознания Департамента полиции Алматы Олжас Шарипов.

Факт расследуется сотрудниками УП Алмалинского района.

Ранее сообщалось о том, что два автобуса врезались в центре Алматы, погиб один человек.

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#происшествие #ДТП Алматы #автобус
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:00
195
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