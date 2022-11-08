Ещё одно ДТП с участием автобуса произошло в Алматы

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Ещё один автобус попал в ДТП в Алматы. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Авария случилась в 15:00 на проспекте Абая.

"Автобус двигался по проспекту в западном направлении, при пристроении налево он совершил столкновение с машиной марки BMW, следовавшей в попутном направлении. Жертв и пострадавших нет. Оба транспортных средства получили механическое повреждение", - сообщил начальник Управления дознания Департамента полиции Алматы Олжас Шарипов.

Факт расследуется сотрудниками УП Алмалинского района.

Ранее сообщалось о том, что два автобуса врезались в центре Алматы, погиб один человек.