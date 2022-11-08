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inform.kz Сегодня, 15:13
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Фото: inform.kz

Два автобуса в лобовую столкнулись в Алматы. Есть погибший

В Алматы произошло серьёзное ДТП. Два городских автобуса столкнулись лоб в лоб на перекрёстке Толе би - Абылай хана, передает BaigeNews.kz. Из-за сильного удара оба транспортных средства съехали на территорию парка.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что в результате столкновения двух автобусов, 98-го и 201-го маршрутов, один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Назначены экспертизы", - говорится в сообщении Policia.kz.

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#авария #Алматы #дтп
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:13
1124
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