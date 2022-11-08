Два автобуса в лобовую столкнулись в Алматы. Есть погибший

Фото: inform.kz

В Алматы произошло серьёзное ДТП. Два городских автобуса столкнулись лоб в лоб на перекрёстке Толе би - Абылай хана, передает BaigeNews.kz. Из-за сильного удара оба транспортных средства съехали на территорию парка.