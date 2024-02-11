Ещё одна лавина сошла на дорогу в ВКО

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области сошла лавина, передаёт BaigeNews.kz.

"11 февраля в 14:30 в Катон-Карагайском районе на 16 км автодороги местного значения "Согорное-Барлык" в связи обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход двух снежных лавин общим объемом 1350 кубических метров. Жертв и разрушений нет", — сообщили в МЧС РК.