  • 11 Февраля, 16:01
  • BAIGENEWS

Ещё одна лавина сошла на дорогу в ВКО

Сегодня, 15:13
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13
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Фото: МЧС РК

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области сошла лавина, передаёт BaigeNews.kz.

"11 февраля в 14:30 в Катон-Карагайском районе на 16 км автодороги местного значения "Согорное-Барлык" в связи обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход  двух снежных лавин общим объемом 1350 кубических метров. Жертв и разрушений нет", — сообщили в МЧС РК.

Лавины частично перекрыли дорогу. Ведется расчистка дорожной техникой местных исполнительных органов.

Ранее сообщалось о самопроизвольном сходе лавины в районе Самар Восточно-Казахстанской области,  на 132 км автодороги областного значения "Усть-Каменогорск —  село Таргын - Самарское".

А в Енбекшиказахском районе Алматинской области лавина перекрыла дорогу областного значения.

 

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