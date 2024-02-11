Ещё одна лавина сошла на дорогу в ВКО
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В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области сошла лавина, передаёт BaigeNews.kz.
"11 февраля в 14:30 в Катон-Карагайском районе на 16 км автодороги местного значения "Согорное-Барлык" в связи обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход двух снежных лавин общим объемом 1350 кубических метров. Жертв и разрушений нет", — сообщили в МЧС РК.
Лавины частично перекрыли дорогу. Ведется расчистка дорожной техникой местных исполнительных органов.
Ранее сообщалось о самопроизвольном сходе лавины в районе Самар Восточно-Казахстанской области, на 132 км автодороги областного значения "Усть-Каменогорск — село Таргын - Самарское".
А в Енбекшиказахском районе Алматинской области лавина перекрыла дорогу областного значения.
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