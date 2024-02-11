Лавина сошла на дорогу в Алматинской области

Самопроизвольный сход снежных лавин произошёл недалеко от обсерватории Ассы, передаёт BaigeNews.kz.

11 февраля в 9:10 поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор произошли самопроизвольные сходы снежных лавин, общий объём лавин составил 52,5 кубических метров.

Сошедшие лавины перекрыли автодорогу областного значения "с.Турген-ур.Батан".