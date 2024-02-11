  • 11 Февраля, 12:58
  • BAIGENEWS

Лавина сошла на дорогу в Алматинской области

Сегодня, 12:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Алматинской области Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
53
Фото: ДЧС Алматинской области

Самопроизвольный сход снежных лавин произошёл недалеко от обсерватории Ассы, передаёт BaigeNews.kz.

11 февраля в 9:10 поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор произошли самопроизвольные сходы снежных лавин, общий объём лавин составил 52,5 кубических метров.

Сошедшие лавины перекрыли автодорогу областного значения "с.Турген-ур.Батан". 

"Работы по расчистке автодороги проводятся силами Казселезащиты. Пропуск воды по руслу реки Турген свободный. Жертв и разрушений нет. В целях безопасности граждан и дорожного движения автотранспорта проезд по данному участку дороги закрыт до 1 мая 2024 года с 15 километра по 41 километр автодороги г.Есик-оз.Есик и Турген с 20 километра по 41 километр автодороги  с.Тургень-Батан-Обсерватория Ассы”, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Самое читаемое

Наверх