Ещё один ребёнок умер после аварии на трассе "Костанай-Сурган"

Фото: alau.kz

Авария, произошедшая накануне на трассе "Костанай-Аулиеколь-Сурган", унесла уже три жизни. В больнице скончалась дочь погибшего водителя, передаёт BaigeNews.kz.

"В больнице умерла девочка 2007 года рождения. Это дочь погибшего в аварии водителя. В реанимации находятся мать и сын", - сообщили порталу Alau.kz в пресс-службе департамента полиции.

Авария произошла 6 июня около 11:00. По предварительным данным, водитель Toyota Alphard, не справившись с управлением авто, выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась грузовиком Renault, а после врезалась в фуру DAF.

46-летний водитель Toyota и его младший 10-летний сын скончались на месте ДТП. Жену с двумя детьми госпитализировали в Есильскую ЦРБ.

По факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.