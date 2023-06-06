Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области

Жуткая авария произошла сегодня на автодороге Костанай-Аулиеколь-Сурган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Минивэн, в салоне которого находились дети, врезался сначала в грузовик, а затем в лобовую столкнулся с фурой.

"Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Alphard, в салоне которой находились четыре пассажира, трое из которых являются его несовершеннолетними детьми, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с идущей навстречу грузовой автомашиной Renault, под управлением жителя города Кокшетау. Далее минивэн совершил лобовое столкновение с другой фурой Daf, под управлением жителя города Атбасар", - говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП на месте скончались 46-летний водитель минивэна и его 10-летний сын. Еще трое пассажиров автомашины госпитализированы.

Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы.