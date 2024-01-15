Ещё один мировой бренд хочет переехать в Казахстан

Совет директоров Dodo Brands одобрил редомициляцию холдинговой компании из Британских Виргинских островов в Международный финансовый центр Астана. Об этом сообщила финансовый директор компании Лина Наумова, передаёт BaigeNews.kz.

"15 декабря 2023 года Советом директоров одобрена редомициляция холдинговой компании из BVI в Международный Финансовый Центр Астана (Республика Казахстан). Для цели утверждения этого решения с 10 по 26 января 2024 года будет проводиться заочное голосование акционеров", - сообщила Наумова в Telegram-канале холдинга.

На конец 2023 года компания имела 1 027 розничных точек продаж пиццы в разных страна мира, в том числе в России, Казахстане, Таджикистане, Вьетнаме, ОАЭ, Нигерии.

Ранее сообщалось о том, что акционеры Polymetal одобрили "переезд" в МФЦА в Казахстане.

За последние полтора года немалое количество российских компаний релоцировались в Казахстан. Самые известные из завершивших релокацию - американский Honeywell, TikTok, Indriver в Казахстане, австралийский Fortescue, французский Alstom, российская компания Ozon.