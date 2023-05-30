Акционеры Polymetal одобрили "переезд" в МФЦА в Казахстане

Акционеры Polymetal на внеочередном собрании одобрили редомициляцию с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение компании.

Редомициляция означает смену юрисдикции компании с сохранением всех бизнес-структур и отношений.

91,78 процента акционеров проголосовали за перерегистрацию Polymetal.

"Смена места жительства с Джерси на Международный финансовый центр Астана (МФЦА) является необходимым и критически важным первым шагом для сохранения существования группы в её нынешнем виде и разблокирования способности осуществлять дальнейшие корпоративные действия для восстановления акционерной стоимости. Голосование за резолюции снимет бремя как можно большего числа ограничений, связанных с российскими контрсанкциями", - сказано в сообщении.

Ожидаемая дата окончания редомициляции - 17 июля.