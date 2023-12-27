МФЦА превращает Астану в финансовый центр региона - эксперт

Страны Организации тюркских государств поддержали инициативу о присвоении Астане статуса финансового центра тюркского мира. Он будет действовать в течение 2024 года. Кроме того, Астану включили в число ведущих финансовых центров региона Восточной Европы и Центральной Азии в соответствии с индексом Global Financial Centres Index. Этому способствовала деятельность МФЦА, выступающего в качестве финансового хаба для инвесторов и бизнеса, и предоставляющего экосистему для развития компаний в Центральной Азии и за её пределами.

Зачем Казахстану МФЦА, и почему важны международные рейтинги, рассказала юрист Акбопе Абылкасимова, передаёт BaigeNews.kz.

По словам эксперта, присвоение Астане статуса финансового центра тюркского мира и включение Астаны в число ведущих финансовых центров региона Восточной Европы и Центральной Азии имеет несколько важных преимуществ для Казахстана.

Во-первых, это дает стране дополнительное международное признание в области предоставления финансовых услуг и инвестиций. Статус финансового центра подразумевает развитие высокоразвитой финансовой инфраструктуры и привлечение капитала из разных стран. Это позволит усилить привлекательность Казахстана для зарубежных инвесторов и компаний, которые будут заинтересованы в размещении своих финансовых операций и бизнеса в Астане.

"Во-вторых, развитие финансового сектора и привлечение инвестиций в Казахстан способствуют росту экономики, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения. Создание сильного финансового центра стимулирует развитие банковской системы, страхования, инвестиций, финансовых технологий и других связанных отраслей, что способствует диверсификации экономики и созданию дополнительных факторов устойчивого роста", - отметила Абылкасимова.

Международный финансовый центр Астаны представляет собой финансовый хаб со своей инфраструктурой, содействующей развитию финансового сектора и привлечению инвестиций из разных стран. Аналогов МФЦА нет на постсоветском пространстве.

Центр состоит из Комитета по регулированию финансовых услуг, Международного арбитражного центра, Суда МФЦА, Биржи, Тех Хаба, Бюро непрерывного профессионально развития, Центра зелёных финансов, Экспат Центра и Академии права. Войти в состав МФЦА могут не только новые компании, но и уже действующие. Одно из основных требований - физическое наличие компаний на территории МФЦА.

"МФЦА предоставляет компаниям возможность расширения своего представительства на рынке за пределами страны, обеспечивает доступ к местному валютному контролю и предлагает комфортные условия для найма сотрудников, выгодные налоговые льготы и упрощённый визовый режим. Для частных компаний нет ограничений в минимальном требовании к уставному капиталу, в то время как для публичных компаний минимальный требуемый капитал должен составлять не менее 100 тысяч долларов. Дополнительным преимуществом резидентства в МФЦА является возможность перевода компаний из иностранных юрисдикций, при этом сохраняя контракты, наименования и лицензии", - сообщила эксперт.

Обязанность участников заключается в представлении ежегодных финансовых отчётов в течение шести месяцев после окончания финансового года компании. Ведение бизнеса в МФЦА Казахстанa предлагает множество преимуществ, благодаря которым предприниматели и могут эффективно и оперативно реализовывать свои бизнес-проекты. Особенно выделяются такие аспекты, как отсутствие бюрократии и централизованный доступ к государственным услугам.

"МФЦА играет важную роль в формировании позитивного образа Казахстана, его престижа на международной арене и создании условий для экономического прогресса. Именно поэтому президент страны уделяет огромное внимание работе Центра, и его развитию, лично приглашает регистрироваться в нём все компании, с руководством которых он встречается на мировой арене, и упоминая Центр во многих своих выступлениях. Все эти меры приносят плоды и способствуют достижению желаемых результатов", - отметила спикер.

На конец ноября 2023 года в МФЦА зарегистрировано 2 200 компаний из 78 стран. Совокупный объём привлечённых инвестиций через площадку МФЦА составляет 10 миллиардов долларов.

В 2022 году Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в Казахстан крупных зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. В том же году на Евразийском экономическом форуме он говорил и о релокации российских компаний, которым обещал создать "режим наибольшего благоприятствования" по всем вопросам, включая миграционные.

Немалое количество российских компаний релоцировались в Казахстан за последние полтора года. По состоянию на конец первого полугодия 25 компаний завершили релокацию в Казахстан, ведется работа еще по 67. Самые известные из завершивших релокацию - американский Honeywell, TikTok, Indriver в Казахстане, австралийский Fortescue, французский Alstom, российская компания Ozon.

Есть компании которые провели редомициляцию в МФЦА, а также переместившие листинг ценных бумаг на AIX МФЦА, среди них - ритейлер "О’кей", который в марте 2023 года переместил основной листинг своих депозитарных расписок в МФЦА, в августе 2023 года компания Polymetal International plc завершила редомициляцию в МФЦА с острова Джерси. 9 ноября на внеочередном собрании акционеров принято решение, что компания Fix Price проведёт редомициляцию своего бизнеса с Кипра в МФЦА, в середине октября компания уже получила листинг на Астанинской международной бирже. Американские депозитарные акции другого крупного российского интернет ритейлера Ozon допущены к торгам на AIX с 31 июля 2023 года.

Активы, управляемые МФЦА, продолжают демонстрировать впечатляющий рост. В третьем квартале 2023 года они выросли на 52 процента по сравнению с первым кварталом того же года, достигнув уровня в миллиард долларов. Этот показатель почти в два раза превышает результаты прошлого года в том же периоде. Количество фондов также увеличилось с 20 до 37. Что свидетельствует о постоянном росте интереса к МФЦА и его возможностям.

По словам Абылкасимовой, по состоянию на третий квартал 2023 года, хедж-фонды МФЦА предпочитают инвестировать в инструменты публичного рынка, долевые ценные бумаги и казахстанский денежный рынок. Венчурные фонды МФЦА активно инвестируют в стартапы в области финтеха и образования в азиатском регионе. Один из управляющих фондами МФЦА, специализирующихся на венчурном капитале, пришел к впечатляющему результату - инвестиции увеличились на 220% по сравнению с первым кварталом. Основной акцент компании сделан на финансирование стартапов в секторах финтеха, управления кадрами и образования.

Заинтересованность международных компаний в присутствии в МФЦА стремительно растёт. В этом году Комитет по регулированию финансовых услуг привлёк первого управляющего иностранным фондом - венгерскую компанию Equilibrium Capital Ltd, которая регулируется Центральным банком Венгрии.

Большой интерес для компаний, зарегистрированных в МФЦА, представляет собой рынок прямых инвестиций в Казахстане, судя по отчету, который подготовили Qazaqstan Investment Corporation совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly. Объём сделок M&A (слияний и поглощений) за последние 10 лет составил около 45 млрд долларов. С 2012 по 2022 годы объём сделок M&A существенно варьировался в зависимости от периода. Всего за период совершено 360 раскрытых сделок с акциями и конвертируемыми инструментами на сумму 49,7 млрд долларов (включая follow-on инвестиции). Таким образом, в рассматриваемом периоде в год в среднем совершалось 36 сделок на сумму 4,9 млрд долларов.

И.о. председателя правления Администрации МФЦА Темирлан Муханбетжанов после презентации отчета отметил:

"В Казахстане создана необходимая правовая среда для структурирования фондов и сделок прямых инвестиций, которая соответствует общепринятой мировой практике. Если раньше такие фонды и сделки в большинстве своем структурировались через иностранные юрисдикции, то сегодня мы видим, что все больше казахстанских фондов и компаний делают это в рамках права и регулирования МФЦА…Юрисдикция МФЦА может стать "точкой входа" для таких инвесторов, предоставляя им знакомую и понятную систему права".

В рамках МФЦА действует и Astana International Exchange (AIX) - фондовая биржа, образованная в 2017 году с целью реализации задач МФЦА по развитию рынка ценных бумаг РК. Акционерами AIX являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Китайско-Казахстанский Фонд сотрудничества и NASDAQ. AIX предлагает надёжную торговую инфраструктуру, обеспечивая доступ к инвестициям благодаря своей развитой экосистеме, в которую входят как местные, так и международные компании. Биржа использует высокотехнологичную торговую платформу Nasdaq и обладает расчётно-депозитарной инфраструктурой T+2. Она стала первой биржей в мире, которая перенесла свою основную инфраструктуру в облачное хранилище Amazon Web Services, что повысило эффективность торговых услуг.

В 2023 году AIX подписала меморандум с фондовой биржей Абу-Даби (ADX) на получение доступа к Центру цифровой биржевой торговли Tabadul, а также Bitfinex Securities. Bitfinex Securities — это платформа для листинга и торговли токенизированными ценными бумагами, лицензированная в рамках FinTech Lab Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг.

IPO казахcтанской финтех-компании Kaspi.kz состоялось на LSE и AIX в 2020 году. Компания была оценена в 6,5 млрд долларов, став самой дорогой казахстанской публично торгуемой компанией. IPO Kaspi.kz является крупнейшим в истории Казахстана и четвёртым по размеру в Европе в 2020 году, а также крупнейшим IPO на Astana International Exchange. Успешное IPO на AIX показало необходимость дальнейшего развития интегрированного рынка капитала в стране, а также потенциал частных высокотехнологичных компаний.

В 2022 году важным событием фондового рынка Казахстана стало IPO крупнейшей национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз", проведенное исключительно на локальном рынке (AIX, KASE). По результатам первичного размещения удовлетворено заявок на сумму 154 млрд тенге (327 млн долларов), в том числе на площадках AIX и посредством мобильного приложения Tabys (11%) на сумму 16,4 млрд тенге (35 млн долларов). Несмотря на то, что изначально целевой аудиторией была местная инвестиционная база с упором на розничных инвесторов, на площадке AIX был зафиксирован значительный интерес со стороны зарубежных инвесторов. IPO КМГ является крупнейшим в истории фондового рынка Казахстана с точки зрения количества полученных заявок (129,9 тыс.), объема размещения (153,9 млрд тенге) и участия физических лиц в объёме размещения (52,1%).

В ноябре 2023 года Евразийский банк развития (ЕАБР) объявил о намерении приобрести облигации устойчивого развития (SLB), которые будут выпущены АО "Алматинские электрические станции" ("АлЭС"), дочерней компанией АО "Самрук-Энерго", крупнейшего электроэнергетического холдинга Казахстана в размере до 236,8 млрд тенге на AIX. Целевое назначение облигаций - финансирование реконструкции Алматинской ТЭЦ-3. Ожидается, что SLB облигации "АлЭС" станут крупнейшим выпуском облигаций устойчивого развития в Центральной Азии.

Результаты работы AIX за 9 месяцев 2023 года следующие:

Объём торгов превысил 220 млн долларов, что выше показателя за весь 2022 год;

В официальный список AIX вошёл 151 выпуск ценных бумаг 94 эмитентов;

Общий объём привлечённого капитала со дня открытия биржи составил почти 4 млрд долларов;

32 торговых члена, включая брокеров из Казахстана, Китая и европейских стран;

8 кастодианов, включая 3 международных, а также 6 глобальных кастодианов, имеющих счета в AIX CSD через кастодианов;

Более 1 млн счетов в Центральном депозитарии AIX (AIX CSD) с потенциалом дальнейшего прироста в ближайшие месяцы.

Суд МФЦА и Международный арбитражный центр (МАЦ) продолжают развитие, став лидерами в Евразии по разрешению международных коммерческих споров с соблюдением принципов независимости, беспристрастности и высоких международных стандартов верховенства права.

К 7 июня 2023 года суд МФЦА и МАЦ успешно завершили и привели в исполнение 2174 дела, включая 64 судебных решения МФЦА, 415 арбитражных решений и 1695 соглашений, достигнутых путем медиации для урегулирования споров. Объем дел, завершенных в 2023 году, продолжает увеличиваться: с начала года завершено и исполнено 533 дела. Для сравнения - в 2019 году было рассмотрено всего лишь пять споров, в 2020-м — 335. 500 юристов из 30 стран (32 юрисдикций), с 6 континентов зарегистрированы в Суде МФЦА с правом представления интересов сторон.

"Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что Суд МФЦА и МАЦ являются лидерами в своей области, обеспечивая высокий уровень качества и надежности в разрешении международных коммерческих споров. Их активное развитие и повышение числа завершенных дел подтверждают растущий интерес к их услугам и доверие со стороны бизнес-сообщества. В целом, суды МФЦА и МАЦ обеспечивают инвесторам стабильность, предсказуемость и эффективность в разрешении споров. Это значительно повышает привлекательность страны для иностранных инвесторов и способствует развитию инвестиционной активности.