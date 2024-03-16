Ещё один казахстанец завоевал олимпийскую лицензию по таеквондо в Китае

Представитель команды Казахстана по таеквондо Самирхон Абабакиров завоевал олимпийскую лицензию на отборочном турнире в китайском Тайане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В полуфинале он оказался сильнее Курта Бриана Барбосы из Филиппин. Таким образом, казахстанец стал обладателем квоты в весовой категории до 58 килограммов.

Отметим, что ранее лицензию завоевал Батырхан Толеугали (до 80 килограммов).

Также сообщалось, что в полуфинал 16 марта пробились два казахстанца.

А вот Жансель Дениз не смогла выйти в финал соревнований в весе свыше 67 килограммов. В полуфинале Дениз уступила Мунире Абдусоломой из Таджикистана.

Таким образом, команда Казахстана по таеквондо завоевала в Китае две лицензии. На Олимпиаду в Париже пробились Самирхон Абубакиров (до 58 килограммов) и Батырхан Толеугали (до 80 килограммов).