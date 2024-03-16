Два казахстанца пробились в полуфинал азиатского отборочного турнира по таеквондо в Китае

Сегодня, 16 марта, в китайском Тайане проходит заключительный день азиатского отборочного турнира по таеквондо. В полуфинал пробились два казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета Казахстана.

В весе до 58 килограммов Самирхон Абабакиров провел два победных поединка. На старте он оказался сильнее Нурхана Самидинова из Кыргызстана. Затем уверенно выиграл у Тханакрита Едрака из Таиланда, пробившись в 1/2 финала.

Жансель Дениз, выступающая в весе свыше 67 килограммов, в четвертьфинале победила Энхчимег Ганзориг из Монголии.

В свою очередь Мария Севостьянова (до 57 килограммов) уступила Джули Нам из Камбоджи, завершив борьбу за квоту.

Добавим, что лицензию получат таеквондисты, вышедшие в финал турнира.